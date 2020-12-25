Fenerbahçe'nin korkulu rüyası duran top

Bu sezon ligde kalesinde gördüğü son 6 golün 5'ini duran toplardan yiyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da aynı senaryoyu yaşadı.

Hafta sonu oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında biri frikik, biri de serbest vuruştan gelen topla kalesini iki kez düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatya, Beşiktaş ve G.Birliği maçlarında da aynı akıbete uğramıştı.

Şu ana kadar duran toplardan 9 gol yiyen Erol Bulut'un ekibi hava topu problemini bir türlü çözemedi. Girdiği hava toplarını kazanma değeri yüzde 46,2 olan Fenerbahçe, bu alanda 21 takım içinde sadece Gençlerbirliği ve Göztepe'den daha iyi bir yüzdeye ulaşabildi.