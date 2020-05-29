Fenerbahçe'nin korona kampı! Oyuncular odadan çıkmıyor

SENAD OK

Sarı-lacivertlilerde sosyal mesafenin öne çıktığı kampta çatal bıçakların poşette verilmesinden çay servisine kadar her şeye dikkat ediliyor. Sosyalleşme bile en aza inerken, oyuncular odadan çıkmıyor

Fenerbahçe koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Kamp Tesisleri’nde kampa girdi. Fiziki koşulların daha iyi olması ve futbolcuların odalarında tek başlarına kalma imkanı bulunması gibi detaylar burada kamp yapılmasında belirleyici oldu. Riva’da önceki kamplara göre farklı bir ortam söz konusu. Futbolcular özellikle antrenmanlar sonrası biraraya gelip sosyalleşiyordu. Bu sefer böyle bir durum yaşanmıyor.



Antrenmandan sonra futbolcular odalarına gidiyor ve mecbur olmadıkça odalardan çıkılmıyor. Ya bireysel antrenman için ya da tedavi için odadan çıkılıyor.

Antrenmanlar dışında futbolcuların birbirine en çok yaklaştığı yer restoran kısmı oluyor. Burada sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek bir oturma düzeni kuruluyor. Örneğin oyuncular ve teknik ekip kendileri kalkıp yemek almıyor.



Ne istiyorlarsa görevlilere söylüyorlar ve tabakları önlerine geliyor. Çatal bıçaklar bile önlerine kapalı poşette sunuluyor. Yemekten sonra çay almak için kimse kalkmıyor. Görevliler arasında tek bir kişi tüm takıma çaylarını servis ediyor. Önceki kamplarda futbolcular açık büfeden kalkıp bazen de sıraya girip yiyecek ve içeceklerini alıyordu. Sosyal mesafe kuralları nedeniyle böyle bir durum söz konusu değil. Ayrıca tesislerdeki görevliler de oyunculara mümkün mertebe az yaklaşıyor. Salı günü Riva’da kampa giren sarı-lacivertliler pazar gününe kadar burada kampta kalacak.

Tigres'in 2019 Clausura Attığı En İyi 10 Gol