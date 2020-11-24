Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivas Belediye
24.11.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivas Belediye

Fenerbahçe bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivas Belediye’yi konuk edecek.

Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivas Belediye
ABONE OL

 

Fenerbahçe bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivas Belediye’yi konuk edecek. Ülker Stadı’ndaki mücadele saat 21.00’de başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Hafta sonu Beşiktaş derbisi oynayacak olan Fenerbahçe’de sahaya yedek ve genç ağırlıklı bir kadronun çıkacağı kaydedildi.

Fenerbahçenin kupadaki rakibi Sivas Belediye

Perotti idmanda yer almadı
Fenerbahçe, Sivas Belediye maçının hazırlıklarını tamamladı. İdmanda Diego Perotti bağırsak enfeksiyonu nedeniyle yer almazken Gökhan, Harun, Tolga ve Sangare’nin tedavilerine devam edildi.
Antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Üç grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son Dakika | Ozan Tufan her şeyi açıkladı! Transfer, Sörloth ve Bayer Leverkusen...

Enner Valencia'nın Tigres Formasıyla En iyi Anları

Mehmet Ayan: Emre Akbaba nerede?
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Avcı ile kara bulutlar dağıldı!
    Avcı ile kara bulutlar dağıldı!
  2. Mert Günok sevinci!
    Mert Günok sevinci!
  3. Fransa'da Yusuf Yazıcı fırtınası!
    Fransa'da Yusuf Yazıcı fırtınası!
  4. Yalçın'dan Ljajic ve Fenerbahçe açıklaması!
    Yalçın'dan Ljajic ve Fenerbahçe açıklaması!
  5. Rakip Sivas Belediye
    Rakip Sivas Belediye



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şenol Güneş: "Beni kimse paspas yapamaz”

Şenol Güneş: "Beni kimse paspas yapamaz”

Bakan Kasapoğlu: "Yolumuzdan dönmeyeceğiz"

Bakan Kasapoğlu: "Yolumuzdan dönmeyeceğiz"

Okan Buruk: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"

Okan Buruk: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"

Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır

Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet