Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Sivas Belediye

Fenerbahçe bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivas Belediye’yi konuk edecek. Ülker Stadı’ndaki mücadele saat 21.00’de başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Hafta sonu Beşiktaş derbisi oynayacak olan Fenerbahçe’de sahaya yedek ve genç ağırlıklı bir kadronun çıkacağı kaydedildi.

Perotti idmanda yer almadı

Fenerbahçe, Sivas Belediye maçının hazırlıklarını tamamladı. İdmanda Diego Perotti bağırsak enfeksiyonu nedeniyle yer almazken Gökhan, Harun, Tolga ve Sangare’nin tedavilerine devam edildi.

Antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Üç grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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