Fenerbahçe'nin listesindeki Pellegrini açıkladı: 'Betis'i seçtim! Çünkü...'

Real Betis'in yeni teknik patronu Manuel Pellegrini, basın toplantısı sırasında flaş açıklamalar yaptı.

İşte Şilili teknik adamın sözleri: "Betis'i tercih ettim. Çünkü, kulübün sunduğu projeye inandım. Betis'i büyütmek istiyorlardı. Ancak, sportif açıdan her şey ellerinde değil. Burada benim katkımın kritik olacağını söylediler. Ben de tecrübemle birlikte Betis'i yukarılara taşımak istiyorum. Burada size spesifik olarak isim veremem. Her zaman basında bazı isimler çıkar. Öncelikle kadroyu iyice analiz etmek ve görmek gerekiyor. Ayrılacak isimleri belirlemek lazım. Bu nedenle şimdi şu gelecek, bu gelecek diyemem. Ancak, Isla gibi iyi izler bırakan oyuncuları elbette düşüneceğiz."

'Bu kadro Avrupa kupalarına katılmalıydı'

Kaç oyuncuyu transfer etmem gerektiğine dair net bir sayı veremem. Çünkü, koşullara göre de bu farklılık gösterecek. Ancak, bazı mevkiler için kesinlikle transfer gerekiyor. Bu yaz transfer piyasası kolay olmayacak. Hangi pozisyonları en iyi şekilde güçlendirebileceğimize bakacağız. En acil olanlar, burada öncelikli olacak. Birçok Real Betis maçı seyrettim bu sezon. Bence, bu kadronun kesinlikle Avrupa kupalarına katılması gerekiyordu. Şimdi, bu görevi yerine getirmeye çalışacağız. Kadroya daha fazla güven aşılamak ve daha çok gol attırmak istiyorum. Futbolda sonuç, birçok koşula bağlı olarak gelir. Bu koşullar her zaman teknik adamın kontrolünde değildir.

'33 yıldır antrenörlük yapıyorum'

Bu kulübe tutkuyla bağlı olduklarını biliyorum. Hangi yöne ilerleyeceğimiz konusunda onlarla aynı düşüncedeyim. Ben onlara sıkı çalışma ve tecrübe ışığında, Avrupa kupaları için mücadele eden bir takım vaat ediyorum. 15 yıl futbol oynadım ve 33 yıldır da antrenörlük yapıyorum. 48 yıllık deneyimimle onları istedikleri başarılara götürmeyi ümit ediyorum. Ben güzel oyundan hoşlanırım ama öncelikle kazanan futbolu bulmak zorundasınız. Tüm takımlarımda benzer karakteristik görebilirsiniz. Çok gol atan bir takım isterim. Taraftarlar, 1-0 için tribünlere gelmez. Daha fazla gole ihtiyaç var. Ben kazanan ve futbolu sevilen bir takımın hocası olmak isterim."