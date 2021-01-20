Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi Avrupa’da büyük yankı uyandırdı

Bild’de tam sayfa

Mesut Özil’in transferi Fenerbahçe’yi Avrupa’da manşetlere taşıdı. Dünyaca ünlü futbolcunun İstanbul’a gelmesi ve sarı-lacivertli renklere katılması sonrası ünlü gazeteler tam sayfa haberlere yer verdi. Almanya’da Bild, Mesut Özil transferi sonrası Fenerbahçe için özel bir tanıtım hazırladı. Kulüp, stat, bu sezonki kadro gibi konulara yer verildi, Mesut Özil’in İstanbul fotoğrafları yayınlandı.

İngiltere’de büyük ilgi

İspanya’da Sport, İngiltere’de Guardian ve Daily Mail, 32 yaşındaki futbolcunun İstanbul’a gidiş anlarını, Fenerbahçe atkısıyla kameralara poz vermesini geniş olarak okucuyularına aktardı. Guardian özel bir video da hazırlayarak sundu. Daily Mail’de ise ‘Mesut Özil sonrası Arsenal’ başlığı altında İngiliz kulübünün neler yaşayacağı kaleme alındı. BBC Sport’ta da Özil-F.Bahçe yayınları yapıldı.