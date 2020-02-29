Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!

Fenerbahçe, Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı. Sarı-lacivertli takım daha sonra Antalya’ya gitti. Kafileyi burada karşılayan taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara destek verdi.

Gustavo dönüyor

Sarı-lacivertli takımda cezası biten Luiz Gustavo takıma dönüyor. Galatasaray derbisinde yokluğu fazlasıyla hissedilen Brezilyalı futbolcunun dönüşü ile orta saha rahatlayacak.

Ancak diğer bölgelerde sıkıntılar devam ediyor. Isla kart cezalısı olduğu için bu bölgeye Dirar çekilecek. Stoperde ise Falette formaya yakın. Bu da Jailson’un kulübeye ya da orta sahaya geçmesi anlamına geliyor. Sol bekte ise hala tam olarak 90 dakikayı çıkaramayacak olan Hasan Ali Kaldırım mecburen görev yapacak.

Trabzon motivasyonu

Ligde Galatasaray derbisindeki yenilgiyle ağır hasar alan Fenerbahçe’de takım moral yemeğinde toplandı. Ligde Antalyaspor, kupada da Trabzonspor’la arka arkaya deplasman maçlarına çıkacak olan sarı-lacivertli takıma moral aşılandı.

Başkan Ali Koç, teknik heyet ve oyunculara yönelik bir konuşma yaparak camiaya özür borçlu olduklarını vurguladı. Bilhassa Trabzonspor deplasmanında gelecek bir galibiyetin herkesi tekrar morallendireceği ve taraftarın gönlünü alabileceklerini söyledi.

Antalyaspor ve Trabzonspor önünde güçlü futbol ile galibiyet almaları halinde tekrar ayağa kalkacaklarını aktaran Başkan Koç, kaptanlar Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım’a büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.

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