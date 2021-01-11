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11.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Erzurumspor! Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında bugün BB Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Erzurumspor! Muhtemel 11'ler...
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında bugün BB Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdman, üç gruba ayrılan futbolcuların, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Gökhan Gönül, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Tolga Ciğerci ve Perotti, antrenmanı bireysel programlar eşliğinde tamamladı. Sosa ve Ademi çalışmalarını salonda sürdürdü. Novak ise sahada koşu çalışmalarına devam etti.

6 eksikle Erzurum’a

Sarı-lacivertli takım akşam saatlerinde Erzurum’a gitti. Fenerbahçe kafilesinde 6 eksik vardı. Bireysel çalışmalarına devam eden Perotti, Sosa, Tolga Ciğerci, Novak ve Ademi kadroda yer almadı. Öte yandan sakatlığı bulunmayan Ömer Faruk Beyaz ise Erol Bulut’un tercihi nedeniyle kadroya yazılmadı.

Son dakika - Fenerbahçenin rakibi Erzurumspor Muhtemel 11ler...

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