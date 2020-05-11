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11.05.2020 - 18:28 | | Sabah

Fenerbahçe'nin Razvan Lucescu teklifi ortaya çıktı

Şu anda Al Hilal'i çalıştıran Rumen teknik adam Razvan Lucescu'ya Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Razvan Lucescu teklifi ortaya çıktı
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Fenerbahçe'nin Razvan Lucescu'ya yaptığı teklif ortaya çıktı. Sport360.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haberde koronavirüs bile olsa bundan etkilenmeyecek bir kontrat önerdiğini yazıldı.

Fenerbahçe, Razvan Lucescu'ya 4 milyon dolarlık teklif yaptı. Ayrıca, corona virüsü (koronavirüs) salgını olsa dahi bundan etkilenmeyecek bir kontrat önerdi. Öte yandan sarı lacivertliler, alınan her galibiyet için de 50 bin dolar vereceğini iletti."

Lucescu'ya danışmanlık teklifi
Bir diğer bilgi ise, Fenerbahçe'nin Mircea Lucescu'ya da Razvan Lucescu'ya danışman olması için teklif yaptı. Luce'ye de yılda 2 milyon dolar sabit ücret verebileceğini aktardı.

"Fenerbahçe'yi reddetti"
"Al Hilal'in Rumen teknik direktörü Razvan Lucescu, kulübünde kalmayı tercih etti ve Fenerbahçe'yi reddetti. Öte yandan başarılı teknik direktör, önümüzdeki sezon sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Al Hilal yönetimi, önümüzdeki dönem Lucescu'nun sözleşmesini yenileme kararı aldı ve gelecek planlamalarına başladı.

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