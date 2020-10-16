Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin transferini anlattı! "Pelkas tekmeye tekmeyle karşılık verir"
16.10.2020 - 01:44 |

Fenerbahçe'nin transferini anlattı! "Pelkas tekmeye tekmeyle karşılık verir"

Yunanistan’dan gazeteci Thodoris Vasilis, Dimitris Pelkas’ı Milliyet için yorumladı, yıldız ismi tanıttı. Vasilis, "Pelkas, derbi maçları çok sever. Rakiplerin tekmesinden çekinmez hatta tekmeye tekmeyle karşılık verir. " dedi.

Fenerbahçe'nin transferini anlattı! "Pelkas tekmeye tekmeyle karşılık verir"
ABONE OL

CELAL UMUT EREN

Gazzetta.gr muhabiri, PAOK’tan bildiği Yunan orta sahanın hiçbir rakipten çekinmeyen ve takımı için oynayan bir futbolcu olduğunu kaydedip, “Rakiplerin tekmesinden korkmaz, tutkulu ve hırslı biridir. Hayallerinin peşinden gitti” yorumunu yaptı

Fenerbahçe’nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas’ı Yunanistan’dan gazeteci Thodoris Vasilis, Milliyet için yorumladı. Yunan orta sahanın özelliklerini ve kariyerini anlatan Gazzetta.gr muhabiri, sarı-lacivertli takımın iyi bir futbolcuyu transfer ettiğini aktardı.


Yunanistan Milli Takımı oyuncusu da olan 26 yaşındaki Pelkas’ın PAOK’un kulüp tarihi için özel bir isim olduğunu kaydeden Thodoris Vasilis şu değerlendirmeleri yaptı: “4-2-3-1 ile 4-3-2-1 formasyonlarında ofansif oyun kurucu olarak serbest rolde oynamayı seviyor. Takımı için mücadele eden, hırslı ve tutkulu bir futbolcudur. Derbi maçları çok sever. Rakiplerin tekmesinden çekinmez hatta tekmeye tekmeyle karşılık verir. Fenerbahçe iyi bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Duran toplarda etkili bir isimdir, her zaman rakip ceza sahasına girer ve gol aramayı sever. Asist özelliği de vardır.

Fenerbahçenin transferini anlattı Pelkas tekmeye tekmeyle karşılık verir


Avrupa’ya açıldı
Çocukken taraftarı olduğu PAOK’ta futbola başladı, hayallerinin peşinden gitti. Çocukluk aşkı PAOK’ta 10 numaralı formayı giydi ve kaptanlık bandını taktı, 2018’de lig kupasını kazandı. 18 yaşında gol atarak PAOK tarihinin en genç gol atan oyuncusu oldu. 2019’da da hayallerinin zirvesine ulaşarak PAOK ile Yunanistan’da lig şampiyonluğu yaşadı. Şimdi daha büyük hayallerin peşinden gitmek istedi. Fenerbahçe’yi bu nedenle geri çevirmedi. Büyük bir kulüple Avrupa’ya açılmayı hep istiyordu, bu fırsatın geldiğine inandı.”

‘Yunan Dybala’
PAOK taraftarları tarafından çok sevilen Dimitris Pelkas, Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala’ya benzetiliyor. PAOK tribünlerinde ve sosyal medya hesaplarında Pelkas’ın videoları sunulurken, ‘Greek Dybala’ yani ‘Yunan Dybala’ yakıştırmaları yapılıyor.
Özellikle çalım gücü ve gole yatkınlığı nedeniyle 26 yaşındaki orta sahaya bu isim veriliyor.

Özel jetle geldi
Fenerbahçe’nin yeni transferi Dimitris Pelkas, Yunanistan Milli Takım kampından ilginç bir yolla geri döndü. Tarifeli uçak olmadığı için yıldız oyuncu Yunanistan’dan özel jet ile İstanbul’a geldi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezondaki tüm transferleri

Ozan Tufan'ın Dalgalı Kariyeri

    Neuer, Neymar'a böyle 'dur' dedi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
      Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
    2. Son dakika | Eski Beşiktaşlı kaleci Larius Karius: "Bu utanç verici"
      Son dakika | Eski Beşiktaşlı kaleci Larius Karius: "Bu utanç verici"
    3. Akhisar Belediyespor'da 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!
      Akhisar Belediyespor'da 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!
    4. Ziraat Türkiye Kupası'nda Isparta 32 uzatmada turladı!
      Ziraat Türkiye Kupası'nda Isparta 32 uzatmada turladı!
    5. TBESF Başkanı Uztürk, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi
      TBESF Başkanı Uztürk, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ariel Atkins, Elazığ İl Özel İdare'de!

    Ariel Atkins, Elazığ İl Özel İdare'de!

    Son dakika | Açıkladı! "Domagoj Vida transferi için Everton'dan aradılar"

    Son dakika | Açıkladı! "Domagoj Vida transferi için Everton'dan aradılar"

    Zalgiris - Anadolu Efes: 89-73

    Zalgiris - Anadolu Efes: 89-73

    Son dakika | 2020-2021 TFF Kulüp Lisans Süreci sonuçlandı! Puanları silindi...

    Son dakika | 2020-2021 TFF Kulüp Lisans Süreci sonuçlandı! Puanları silindi...

    Sıradaki Haber