FenerbahÃ§e'nin GenÃ§ FenerbahÃ§eliler tribÃ¼nÃ¼ liderlerinden Sefa Kalya ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen 'DadaÅŸ Mehmet' lakaplÄ± Mehmet Altunkaynak 23 AralÄ±k 2017 gÃ¼nÃ¼ GÃ¼ngÃ¶ren Haznedar Mahallesi Posta Caddesi Ã¼zerinde FenerbahÃ§e - Atiker Konyaspor maÃ§Ä±nÄ± izlediÄŸi kahvehaneden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. OlayÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. 'GenÃ§ FenerbahÃ§eliler' grubunun liderlerinden olan Mehmet Altunkaynak'Ä±n FenerbahÃ§e'nin tribÃ¼n gruplarÄ±ndan olan 'Esenler Grubu lideri 'Dede Ä°smail' lakaplÄ± Ä°smail D. ve 'Anadolu GenÃ§ FenerbahÃ§e' grubu lideri Ä°brahim G. ile aralarÄ±nda tribÃ¼ndeki rant kavgasÄ±ndan dolayÄ± problem olduÄŸu belirlendi.

Mehmet Altunkaynak'Ä±n 2017 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden birkaÃ§ ay Ã¶nce GÃ¼ngÃ¶ren'de sÃ¼rekli gittiÄŸi kahvehaneye gelen Ä°smail D. ve Ä°brahim G. tarafÄ±ndan tribÃ¼nlere gitmemesi ve tribÃ¼nlerden uzak kalmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde tehdit edildiÄŸi, Altunkaynak'Ä±n da husumetin bÃ¼yÃ¼memesi iÃ§in tribÃ¼nlere gitmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Altunkaynak, maÃ§ izlediÄŸi kahvehanenin Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, olay yerindeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±. YapÄ±lan incelemelerde Altunkaynak'Ä± vuran kiÅŸinin Samet D.(30) olduÄŸu tespit edildi.

Cinayeti iÅŸleyen Samet D.'nin baÅŸka bir suÃ§tan dolayÄ± girdiÄŸi aÃ§Ä±k cezaevinden firar ederek cinayeti iÅŸlediÄŸi belirlendi. Samet D.'nin Altunkaynak'Ä± Ã¶ldÃ¼rmek iÃ§in cezaevinde firar ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±rken, Mehmet Altunkaynak'Ä±n Ã¶ldÃ¼rmesi iÃ§in Samet D.'yi Ä°smail D. ve Ä°brahim G'nin azmettirdiÄŸi iddia edildi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayan Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 5 Mart gÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul merkezli olarak DiyarbakÄ±r ve IÄŸdÄ±r'da operasyon dÃ¼zenledi. 3 ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 11 ÅŸÃ¼pheli yakalanÄ±rken, 8 tabanca ve 258 mermi ele geÃ§irildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Samet D., Ä°smail D. ve Ä°brahim G.'nin dÄ±ÅŸÄ±ndaki 8 kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n dÃ¼zenlemesindeki hazÄ±rlÄ±k aÅŸamalarÄ±nda bulunan ve Altunkaynak'Ä±n tehdit edilmesi olayÄ±nda rol alan olduÄŸu iddia edildi. Ã–te yandan Samet D.'nin kasten yaralama, ruhsatsÄ±z silah bulundurma ve cezaevinde firar etme gibi Ã§eÅŸitli suÃ§lardan Ã§ok sayÄ±da kaydÄ± olduÄŸu belirlendi.

ÅžÃ¼pheliler Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bugÃ¼n BakÄ±rkÃ¶y Adliyesi'ne sevk edildi.