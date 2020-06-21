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21.06.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe’nin yabancı transferleri hayal kırıklığı yarattı!

Son 2 sezonda Fenerbahçe, Avrupa futbolunda isim yapmış ve tecrübe sahibi futbolcular transfer edilmesine rağmen hiçbir verim alınamadı.

Fenerbahçe’nin yabancı transferleri hayal kırıklığı yarattı!
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CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe son 2 sezonda ligde ve kupada başarısız sonuçlarıyla hayal kırıklığı yarattı. Bu başarısızlıktaki en büyük etken, yabancı transfer konusunda yaşanan olumsuz neticeler oldu.

Avrupa futbolunda isim yapmış ve tecrübe sahibi futbolcular takımda olmasına ve transfer edilmesine rağmen hiçbir verim alınamadı. Geçen sezon Phillip Cocu dönemiyle başlayan; Ersun Yanal’la devam eden transfer süreçlerinde gelen önemli isimler, takımda yer alan yıldızlar ya sıkıntılı ayrıldı ya da tepki topladı. Damien Comolli’nin de büyük vaatlerle getirdiği oyuncular sınıfta kaldı.

Max Kruse bu duruma son örnek oldu. İşte 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Fenerbahçe’nin mutsuz ayrılan yabancı yıldızları:

- Islam Slimani
- Andre Ayew
- Victor Moses
- Max Kruse
- Mathieu Valbuena
- Roberto Soldado
- Diego Reyes
-Neustadter
- Martin Skrtel
- Mauricio Isla
- Yassine Benzia
- Adil Rami
- Michael Frey
- Zanka

Fenerbahçe’nin yabancı transferleri hayal kırıklığı yarattı

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