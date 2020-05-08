Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı
08.05.2020 - 10:44 |

Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı

Fenerbahçe, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a sezon sonunda kulüpte görev vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı
ABONE OL

Yeni sezonda kulüp içinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerahçe'de, Yalçın Koşukavak sesleri yükseliyor.

Önümüzdeki sezon sportif direktör olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu'nun, Koşukavak'ı Başkan Ali Koç'a tavsiye ettiği ve kulüpte görev almasını istediği öğrenildi.

Şu anda Altay'ın teknik direktörü olan 47 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe'de futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istendiği belirtildi. Öte yandan Koşukavak'ın, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi halinde, Hırvat hocanın yardımcılığını yapacağı kaydedildi.
Fenerbahçe, mart ayında yaptığı resmi açıklamada Yalçın Koşukavak ile yapılan görüşmelerin sezon sonuna ertelendiğini belirtmişti.

Fenerbahçenin Yalçın Koşukavak planı

Oğuz Altay: "Nihat Özdemir'in yerinde olmak istemezdim"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe, Muriç'ten 30 milyon euro gelir bekliyor!

Fenerbahçe, Muriç'ten 30 milyon euro gelir bekliyor!

Jeonbuk - Suwon maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Jeonbuk - Suwon maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Elia Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı

Elia Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı

Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi

Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi

Sıradaki Haber