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HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe'nin yardım kolileri AFAD'a ulaştı
12.02.2020 - 13:27 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe'nin yardım kolileri AFAD'a ulaştı

Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şubesi tarafından Elazığ ile Malatya'daki depremzedeler için hazırlanan yardım paketleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ulaştırıldı.

Fenerbahçe'nin yardım kolileri AFAD'a ulaştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, erkek ile kadın voleybol takımlarının yanı sıra altyapı idari ve teknik kadrosunun katkılarıyla toplanan 600'e yakın ürün için 29 koli hazırlandı.

İçinde kışlık kıyafet, hijyen ve ev ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri, depremzedelere gönderilmek üzere AFAD yetkililerine teslim edildi.

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