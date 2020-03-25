Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su!

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Lig yarışından kopan Fenerbahçe’de kötü gidişe rağmen Serdar Aziz’in çabası ve katkısı dikkat çekti.

Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarından sadece bir puan çıkaran sarı-lacivertliler bu neticelerin ardından yarıştan koptu.

Takımın bu haftalara kadar yarışın en güçlü adaylarından biri olmasında kuşkusuz stoper Serdar Aziz’in payı büyük.

Sezon başında yedek kulübesinde olan deneyimli futbolcu 7. haftada Denizlispor deplasmanında önce formayı aldı ardından sürpriz golleriyle takımına önemli puanlar kazandırdı.

17 maç 4 gol

Serdar Aziz bu sezon toplam 17 resmi maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti.Neredeyse oynadığı her dört maçın birinde gol atan savunmacının bu katkısı takımın lige tutunması için önemliydi.

29 yaşındaki oyuncu 26. hafta itibariyle takımın en golcü üçüncü ismi. Serdar aynı zamanda Diego Lugano’dan sonra en golcü stoper oldu. 2010-11 sezonunda takım şampiyonluğa ulaştığında Uruguaylı stoper 8 gol kaydetmişti.

Geride kalan sezonlar içinde 2017-18 sezonunda tamamında oynayan Skrtel 3 golle Lugano’ya yaklaşmaya çalışmıştı. Serdar ise 17 resmi maçta 4 gol atarak önemli bir istatistik yakaladı.