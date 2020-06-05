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05.06.2020 - 09:15 | | Sabah

Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur'un bonservisi otobüs!

Fenerbahçe, Bucaspor’un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur’u kadrosuna kattı. Başkan Koç, Bucaspor’un suni çim sahasını doğal çime çevirtecek ve bir de takım otobüsü alacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur'un bonservisi otobüs!
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Fenerbahçe, 3. Lig ekibi Bucaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Barış Sungur'u renklerine bağladı. Bu transfer için kasadan ise para çıkmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Bucaspor'un suni çim olan sahasını doğal çime çevirteceği ve renktaşı olan kulübe bir de takım otobüsü alacağı belirtildi.

BİR SEZON DAHA BUCA'DA KALACAK
Ayrıca Barış Sungur'un gelecek satışından da Bucaspor yüzde 20 pay alacak. Genç forvet 1 sezon daha Bucaspor'da kiralık olarak forma giyecek. Bu sezon TFF 3. Lig'de 2 maçta forma giyebilen Barış, 1 gol atıp 2 de asist kaydederek takımına destek verdi.

Fenerbahçenin yeni transferi Barış Sungurun bonservisi otobüs

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