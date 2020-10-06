06.10.2020 - 00:26 | | AA
Fenerbahçe'nin yeni transferleri sağlık kontrolünden geçirildi
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Perotti, Kemal Ademi ve Dimitris Pelkas, sağlık kontrolünden geçirildi.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Perotti, Kemal Ademi ve Dimitris Pelkas, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde futbolcuların, detaylı kan tetkiklerine bakıldığı belirtildi.
Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcuların, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sağlık kontrollerinin tamamlandığı kaydedildi.