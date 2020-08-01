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01.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'ye Comolli müjdesi! Frey ve Zajc...

Fransız basını Toulouse'da başkanlık görevine getirilen Comolli'nin Miha Zajc ve Michael Frey'i istediğini ileri sürdü.

Fenerbahçe'ye Comolli müjdesi! Frey ve Zajc...
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Yeni sezon için kadro planlamasını büyük bir titizlikle yapan Fenerbahçe'de Damien Comolli'den müjde geldi.

Fenerbahçeye Comolli müjdesi Frey ve Zajc...

Fransa basınında yer alan haberlerde Toulouse'da başkanlık görevine getirilen Comolli, sarı-lacivertli takımdan bazı isimlere talip oldu.

Fransız idareci, daha önce Fenerbahçe'ye kendi getirdiği Miha Zajc ve Michael Frey için transfer çalışmalarına başladı. Comolli'nin hem Zajc hem de Frey'yi Fenerbahçe'den isteyeceği iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın da yollarını ayırmak istediği iki oyuncuya izin vermesi bekleniyor.

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