Fenerbahçe'ye Comolli müjdesi! Frey ve Zajc...

Yeni sezon için kadro planlamasını büyük bir titizlikle yapan Fenerbahçe'de Damien Comolli'den müjde geldi.

Fransa basınında yer alan haberlerde Toulouse'da başkanlık görevine getirilen Comolli, sarı-lacivertli takımdan bazı isimlere talip oldu.

Fransız idareci, daha önce Fenerbahçe'ye kendi getirdiği Miha Zajc ve Michael Frey için transfer çalışmalarına başladı. Comolli'nin hem Zajc hem de Frey'yi Fenerbahçe'den isteyeceği iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın da yollarını ayırmak istediği iki oyuncuya izin vermesi bekleniyor.