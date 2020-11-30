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30.11.2020 - 08:35 |

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin tartışmasız en önemli oyuncularından biri olan Luiz Gustavo, yaklaşık iki haftadır sarı kart sınırında yer alıyordu.

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber
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Ancak forma giydiği mücadeleleri sıkıntısız atlatan ve son olarak Gençlerbirliği sınavında kart görmeyerek derbide sahaya çıkan Gustavo, bu kez kart gördü. 63'te sarı gören Brezilyalı futbolcu, böylece gelecek haftaki Denizlispor deplasmanı öncesi cezalı duruma düşmüş oldu. 90 dakika sahada kalan Gustavo, oyunun genelinde özellikle savunmada takımını toparlamaya çalıştı. Takımının yediği dördüncü gol öncesinde Beşiktaş

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