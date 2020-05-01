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FenerbahÃ§e'nin eski teknik direktÃ¶rlerinden Luis Aragones ile ilgili Ã¶nemli bir detay gÃ¶ze Ã§arptÄ±. The Coaches Voice sitesinde Aragones'in FenerbahÃ§e'de beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± Cesar Mendiondo, Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

EURO 2008'de Ä°spanya ile ÅŸampiyon olduktan sonra sarÄ±-lacivertli takÄ±ma geÃ§iÅŸ sÃ¼reciyle ilgili ilginÃ§ bir 'sÃ¶z verme' anÄ±sÄ± anlatan Mendiondo ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"EURO 2008'i Ä°spanya ile kazandÄ±ktan sonra bir anda herkes kalmasÄ±nÄ± istedi. Turnuva Ã¶ncesinde bÄ±rakacaÄŸÄ± belliydi ve hatta Del Bosque hazÄ±rdÄ±. Ancak kazanÄ±lan ÅŸampiyonluk sonrasÄ± bir anda kalmasÄ± iÃ§in telefonlar baÅŸladÄ±. Hatta Ä°spanya'nÄ±n birÃ§ok Ã¶nemli insanÄ± bizzat kalmasÄ± iÃ§in aradÄ±. AslÄ±nda Aragones de Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ± seviyordu. 2 yÄ±l sonra 2010'da DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± kazanabileceÄŸini biliyordu. Ancak FenerbahÃ§e'ye verilmiÅŸ bir sÃ¶zÃ¼ vardÄ±. Aragones her zaman sÃ¶zÃ¼nÃ¼n eri olmak isterdi. Ona gÃ¶re verilen sÃ¶z Ã¶nemliydi. Bu nedenle Ä°spanya'yÄ± istemesine raÄŸmen FenerbahÃ§e'ye gitti, sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu."

Mendiondo kendisinin FenerbahÃ§e sÃ¼recinin nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "Aragones bir gÃ¼n beni aradÄ± ve 'Benimle beraber FenerbahÃ§e'ye gelir misin' dedi. Ben o dÃ¶nem Atletico Madrid'de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. Ama Aragones Ã§aÄŸÄ±rÄ±nca kesinlikle gitmek istedim. Hemen FenerbahÃ§e'ye, TÃ¼rkiye'ye gittim ve birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k" yorumunu yaptÄ±.Â

CAZORLA: ARAGONES, Ä°SPANYA TARÄ°HÄ°NÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°