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23.03.2020 - 12:01 |

Fenerbahçe'ye Zanka'dan kötü haber

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Zanka'yı devre arasında sezon sonuna Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralamıştı. Dusseldorf, Zanka'nın bonservisini almaktan vazgeçti.

Fenerbahçe'ye Zanka'dan kötü haber

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Zanka'yı devre arasında sezon sonuna Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralamıştı. Dusseldorf, Zanka'nın bonservisini almaktan vazgeçti.

Ghanasoccernet'te yer alan haberde, Alman ekibinin Zack Steffen ve Mathias Zanka'nın bonservislerinin almayacağı ve sezon sonunda takımlarına geri gönderileceği iddia edildi.

Zanka, Fortuna Düsseldorf formasıyla Bundesliga'da sadece 4 maçta forma giyebildi ve gol-asist katkısı yapamadı.

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