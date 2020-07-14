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14.07.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'yi savunması yaktı! Sadece sekiz maç...

Zirve mücadelesi veren takımlar içinde en çok gol yiyen ekip olan Fenerbahçe, küme düşme hattındaki birçok takıma yakın sayıda gol yedi.

Fenerbahçe'yi savunması yaktı! Sadece sekiz maç...
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Savunması adeta çöken Fenerbahçe bu sezon hedeflerinden birer birer koptu. Gerek transfer politikasındaki yanlışlar gerekse de sezon içinde yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncular sebebiyle defansta büyük sıkıntı yaşandı.
Zirve mücadelesi veren takımlar içinde en çok gol yiyen ekip olan sarı-lacivertliler küme düşme hattındaki birçok takıma yakın sayıda gol yedi. Kalesinde 43 gol gören takımın bu kadar kötü bir savunma ile şampiyonluğa oynaması söz konusu olamazdı.

Bu sezon ligde 32 maça çıkan Fenerbahçe, sadece 8 karşılaşmada ideal savunma dörtlüsü ile oynadı. Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali’den oluşan ve oyuncuların yerinde oynadığı savunma hattıyla sarı-lacivertliler ilk yarıda Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa maçlarına çıktı, 9 puan topladı. Çok etkili oynadığı Kayserispor deplasmanında ise tek golle mağlup oldu.Bunun dışında Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali ile Yeni Malatyaspor maçına Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali ile Gençlerbirliği mücadelesine çıkıldı.
Antalyaspor ve Göztepe maçlarında ise Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali forma giydi. Bu süreçte de 8 puan elde edildi.

Fenerbahçeyi savunması yaktı Sadece sekiz maç...

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