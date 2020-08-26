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26.08.2020 - 02:10 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Eran Zahavi sürprizi! Bonservissiz...

Fenerbahçe'de transferde son dakika... Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye önerilen son isim Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi oldu.

Fenerbahçe transfer haberleri | Eran Zahavi sürprizi! Bonservissiz...
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Bu sezon 10 transfere imza atan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok. Sarı-Lacivertliler son olarak Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

TRT Spor'un haberine göre; Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler'e önerilen son isim Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi oldu.

Bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcü Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istedi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Eran Zahavi sürprizi Bonservissiz...

Fenerbahçe transfer haberleri | Eran Zahavi sürprizi Bonservissiz...

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