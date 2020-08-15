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HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerium coştu! İlk üç günde 32 binden fazla satış...
15.08.2020 - 07:00 |

Fenerium coştu! İlk üç günde 32 binden fazla satış...

Fenerbahçe taraftarı yeni sezon formalarına akın etti. Taraftarlar tarafından formaların tasarımları oldukça beğenildi.

Fenerium coştu! İlk üç günde 32 binden fazla satış...
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Fenerbahçe taraftarı yeni sezon formalarına akın etti. Sarı-lacivertliler, yeni formaların satışa çıktığı ilk üç günde 32 binden fazla satış yaptı. Bunda iki önemli etken vardı. İlki, formaların tasarımları oldukça beğenildi. Özellikle çubuklu forma, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Bir başka faktör ise kulübün limit problemi oldu. TFF tarafından açıklanan düşük limite büyük tepki gösteren taraftar başkan ve yönetime destek olma adına da forma aldı.

Fenerium coştu İlk üç günde 32 binden fazla satış...

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