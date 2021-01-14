Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ferdi Kadıoğlu: "Bazen basit top kayıpları yaptım"
14.01.2021 - 22:50 |

Ferdi Kadıoğlu: "Bazen basit top kayıpları yaptım"

Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu: "Bazen basit top kayıpları yaptım"
ABONE OL

Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum. Üst üste 5 galibiyet aldık ve seri yaptık. Bazen iyi işler yaptım ama bazen basit top kayıpları yaptım. Takım olarak 1-0 kazandık ve bu nedenle mutluyum."

"Futbolcular, bizler çok fazla oynamak isterler. O açıdan iyi ama maç trafiği şu an çok fazla. Çok çalışmak ve formda olmak gerekiyor. Bu nedenle zorlanıyoruz açıkçası."

Sumudica, Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda etti
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması!
    Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması!
  2. "Bazen basit top kayıpları yaptım"
    "Bazen basit top kayıpları yaptım"
  3. Fenerbahçe'de Mert Hakan kırmızı kart gördü
    Fenerbahçe'de Mert Hakan kırmızı kart gördü
  4. Fenerbahçe'de Sinan Gümüş şoku!
    Fenerbahçe'de Sinan Gümüş şoku!
  5. Menemenspor, Berkay Samancı'yı renklerine bağladı
    Menemenspor, Berkay Samancı'yı renklerine bağladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Formula 1 pilotu Charles Leclerc koronavirüse yakalandı

Formula 1 pilotu Charles Leclerc koronavirüse yakalandı

Antalyaspor'dan 7 sakatlık açıklaması! Podolski...

Antalyaspor'dan 7 sakatlık açıklaması! Podolski...

Hatayspor, Muhammed Mert'i transfer etti

Hatayspor, Muhammed Mert'i transfer etti

Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi!

Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet