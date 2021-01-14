14.01.2021 - 22:50 |
Ferdi Kadıoğlu: "Bazen basit top kayıpları yaptım"
Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.
Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.
"Çok mutluyum. Üst üste 5 galibiyet aldık ve seri yaptık. Bazen iyi işler yaptım ama bazen basit top kayıpları yaptım. Takım olarak 1-0 kazandık ve bu nedenle mutluyum."
"Futbolcular, bizler çok fazla oynamak isterler. O açıdan iyi ama maç trafiği şu an çok fazla. Çok çalışmak ve formda olmak gerekiyor. Bu nedenle zorlanıyoruz açıkçası."