Ferdi Kadıoğlu: "Bazen basit top kayıpları yaptım"

Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum. Üst üste 5 galibiyet aldık ve seri yaptık. Bazen iyi işler yaptım ama bazen basit top kayıpları yaptım. Takım olarak 1-0 kazandık ve bu nedenle mutluyum."

"Futbolcular, bizler çok fazla oynamak isterler. O açıdan iyi ama maç trafiği şu an çok fazla. Çok çalışmak ve formda olmak gerekiyor. Bu nedenle zorlanıyoruz açıkçası."