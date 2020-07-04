Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ferdi Kadıoğlu: "Neler yapabileceğimi gösterdim"
04.07.2020 - 23:10 |

Ferdi Kadıoğlu: "Neler yapabileceğimi gösterdim"

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcüsü Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu: "Neler yapabileceğimi gösterdim"
ABONE OL

 Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcüsü Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

"Neler yapabileceğimi gösterdim"
İki gol attığım için çok mutluyum ama bunu takımın yardımıyla yaptım. Savaştık, kazandık. Taraftarın benim oynamamı istemesinden dolayı mutluyum, onlara neler yapabileceğimi gösterdim.

Tolgay Arslan ise "Kalan 4 maçı da kazanacağız, ligi en üst seviyede bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası!

Ferdi Kadıoğlu: Neler yapabileceğimi gösterdim

Achraf Hakimi'nin Inter'e Karşı En İyi Anları

 

 

    İbrahim Üzülmez: "İkinci yarı bu kadar kırılgan olmamak gerekiyordu"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Tahir Karapınar: "İnşallah Fenerbahçe'nin geleceği olacak"
      Tahir Karapınar: "İnşallah Fenerbahçe'nin geleceği olacak"
    2. Altay Bayındır: "Bir takım sıkıntılarla boğuşuyoruz"
      Altay Bayındır: "Bir takım sıkıntılarla boğuşuyoruz"
    3. Ferdi Kadıoğlu: "Neler yapabileceğimi gösterdim"
      Ferdi Kadıoğlu: "Neler yapabileceğimi gösterdim"
    4. Son dakika | Fenerbahçe'de Serdar Aziz kırmızı kart gördü!
      Son dakika | Fenerbahçe'de Serdar Aziz kırmızı kart gördü!
    5. Son dakika | Batuhan Kırdaroğlu'nun fibula kemiği kırıldı!
      Son dakika | Batuhan Kırdaroğlu'nun fibula kemiği kırıldı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başakşehir'de Epureanu şoku!

    Başakşehir'de Epureanu şoku!

    Erol Bulut: "İkinci yarı daha fazla gayret gösterdik"

    Erol Bulut: "İkinci yarı daha fazla gayret gösterdik"

    Torino derbisinde kazanan Juventus

    Torino derbisinde kazanan Juventus

    Antalyaspor - Başakşehir: 0-2

    Antalyaspor - Başakşehir: 0-2

    Sıradaki Haber