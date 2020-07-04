Ferdi Kadıoğlu: "Neler yapabileceğimi gösterdim"

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcüsü Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

"Neler yapabileceğimi gösterdim"

İki gol attığım için çok mutluyum ama bunu takımın yardımıyla yaptım. Savaştık, kazandık. Taraftarın benim oynamamı istemesinden dolayı mutluyum, onlara neler yapabileceğimi gösterdim.

Tolgay Arslan ise "Kalan 4 maçı da kazanacağız, ligi en üst seviyede bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

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