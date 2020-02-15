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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ferdi Kadıoğlu'na fırsat
15.02.2020 - 07:00 |

Ferdi Kadıoğlu'na fırsat

Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı. Rodrigues’in sakatlanması sonrası kanatlarda ciddi sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntılı süreçte Ferdi Kadıoğlu devreye girecek.

Ferdi Kadıoğlu'na fırsat

Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı. Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, ısınma ve koşu çalışmalarıyla güne başladı. Daha sonra pas ve şut idmanı üzerinde duran takım, tam sahada çift kale maçla hazırlıklarını noktaladı. Sarı-lacivertli kafile daha sonra Ankara’ya gitti. Ankara’da Fenerbahçeli futbolcuları ve teknik heyeti taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Ferdi'ye fırsat

Sarı-lacivertli takımda Garry Rodrigues şoku yaşanıyor. Üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Rodrigues, bir ay takımdan uzak kalacak. Moses’in devre arasında ayrılmasının ardından Rodrigues’in sakatlanması sonrası kanatlarda ciddi sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntılı süreçte Ferdi Kadıoğlu devreye girecek.
Teknik heyet, genç oyuncuyu genellikle 70’ten sonra hamle oyuncusu olarak oyuna alıyordu. Rodrigues’in yokluğunda Ferdi’nin daha fazla süre alacağı bekleniyor.

Ferdi Kadıoğluna fırsat

Ferdi Kadıoğluna fırsat

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