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30.12.2020 - 07:53 | | Ajansspor

Fernado Muslera'dan sonra Galatasaray'a bir Uruguaylı daha: Ignacio Laquintana

Galatasaray, Ignacio Laquintana'yı kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, Aytaç Kara'nın ardından Uruguay 1. Lig'de Defensor Sporting oyuncusu Ignacio Laquintana ile de görüşmelere başladı.

Fernado Muslera'dan sonra Galatasaray'a bir Uruguaylı daha: Ignacio Laquintana
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Galatasaray ocak ayı transfer dönemine hızlı giriyor. Aytaç Kara’dan sonra kanat için de ilk hamle yapıldı.

Ocak ayında özellikle orta saha ve kanat transferi üzerine yoğunlaşan Galatasaray’da hamleler bir bir geliyor. Kasımpaşa’dan Aytaç Kara ile söz kesen Cimbom aradığı kanat oyuncusunu da Uruguay’da buldu.

Sportcell Youtube kanalından Safa Kaan Öztürk’e konuşan Marcelo Saracchi’nin menajeri Marcelo Tejera, Galatasaray'ın Uruguay 1. Lig'i Defensor Sporting takımında forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ignacio Laquintana ile görüştüğünü söyledi.

1999 doğumlu futbolcu orta sahanın sağında görev yapıyor. Piyasa değeri (Bonservis bedeli) 200 bin Euro olan genç ismin bonsevisi Defensor Sporting Club’de. 2019’da 31 maçta 4 gol kaydeden oyuncu, bu sezon da 14 maçta bir gol attı.

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Fernado Musleradan sonra Galatasaraya bir Uruguaylı daha: Ignacio Laquintana

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