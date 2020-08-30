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30.08.2020 - 15:03 |

Fernandao, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Süper Lig’in eski gol kralı Fernandao, takımı Bahia’nın Palmeiras maçı kadrosuna alınmadı. Brezilya kulübü bu durumun oyuncunun transferi nedeniyle gerçekleştiğini açıklarken, gideceği adres olarak Konyaspor yazıldı.

Fernandao, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Türkiye’de daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Fernandao’nun yeniden Süper Lig’e dönmesi yolunda somut bir gelişme yaşandı. Transferde ismi Konyaspor ile anılan ligin eski gol kralının, yeşil-beyazlılarla sözleşme imzalamak üzere olduğu ortaya çıktı.

Transfer nedeniyle kadro dışı

Fernandao, takımı Bahia’nın dün gece Palmeiras ile oynadığı maçın 18 kişilik kadrosuna alınmadı. 1-1 eşitlikle sonlanan lig mücadelesinde ev sahibi ekibin yıldız futbolcusunun neden oynatılmadığına dair açıklama yapıldı. Bahia kulübünden yapılan açıklamada, futbolcunun başka bir takıma transfer olmak üzere görüşmelerini sonlandırmak üzere olduğu için kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Flavio'dan sonra bir isim daha

Bahia’dan yapılan açıklamada Fernandao’nun hangi kulübe transfer olduğuna dair bir detaya yer verilmezken, Brezilya basını bu takımın Konyaspor olduğunu yazdı. Fernandao’nun gelişiyle Bahia son haftalarda Türkiye’ye bir oyuncu daha göndermiş olacak. Flavio bu takımdan, iki hafta önce Trabzonspor’un yolunu tutmuştu.

Bursaspor’da gol kralı olmuştu

Bursaspor’da 2014-15’te 22 golle Süper Lig gol kralı olan Fernandao, Fenerbahçe’de 50 gole imza atmıştı. 33 yaşındaki santrfor Bahia’da 77 maçta 23 kez fileleri havalandırdı.

Fernandao, Süper Lige geri dönüyor İşte yeni takımı...

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