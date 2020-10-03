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03.10.2020 - 00:39 | | AA

Fernando Andrade, Çaykur Rizespor'da!

Ã‡aykur Rizespor, Porto'dan BrezilyalÄ± futbolcu Fernando Andrade'yi kiralÄ±k olarak kadrosuna dahil etti.Â

Fernando Andrade, Çaykur Rizespor'da!
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Ã‡aykur Rizespor, Porto'dan BrezilyalÄ± futbolcu Fernando Andrade'yi kiralÄ±k olarak kadrosuna dahil etti.Â 

YeÅŸil-mavili kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "27 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± orta saha oyuncusu Farnando Andrade, kendisini 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralÄ±k olarak yeÅŸil-mavili renklerimize baÄŸlayan sÃ¶zleÅŸmeyi baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Zeki Saruhan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla imzalamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.Â 

Fernando Andrade, geÃ§en sezonu kiralÄ±k olarak SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da geÃ§irmiÅŸti.

Fernando Andrade, Ã‡aykur Rizesporda

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