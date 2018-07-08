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08.07.2018 - 14:49 | | MADRİD (AA)

Fernando Hierro, milli takımı bıraktı

Fernando Hierro, İspanya Milli Takımı'nda önceki görevi olan sportif direktörlüğe dönmeyi reddetti.

Fernando Hierro, milli takımı bıraktı
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2018 FIFA Dünya Kupası'nda geçici olarak İspanya'nın teknik direktörlüğü üstlenen Fernando Hierro, milli takımı bıraktı.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hierro'nun, "yeni ufuklar aramak ve yeni profesyonel zorlukları üstlenmek için" önceki görevi olan "sportif direktörlüğe dönmeyi reddettiği" bu yüzden de yolların ayrıldığı kaydedildi.

Kasım 2017'den beri milli takımdan sorumlu sportif direktör olarak görev yapan Hierro, Julen Lopetegui'nin federasyona haber vermeden Real Madrid ile anlaşması gerekçesiyle teknik direktörlükten alınmasınının ardından 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde takımın başına geçmişti.

50 yaşındaki Hierro'nun yönettiği İspanya Milli Takımı, maçlarda kötü bir performans sergilemiş, son 16 turunda Rusya'ya yenilerek kupaya veda etmişti.

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