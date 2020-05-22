Fernando Muslera gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!

NEVZAT DİNDAR

Uruguaylı kaleci, 2011 yılından beri forma giydiği sarı-kırmızılı takımda tam 5 şampiyonluk kazandı. Muslera’nın her iyi olduğu sezon zirveye çıkan Cim Bom’da; tecrübeli file bekçisi bu sezon da iyi bir performans yakaladı

Galatasaray tarihinde Fernando Muslera damgası dikkat çekiyor.

Dile kolay.. 9 sezon, 5 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa. Galatasaray’ın tartışmasız 1 numarası, kupa koleksiyoneri Fernando Muslera..

O ne zaman iyi olsa, formda olsa Galatasaray şampiyon oluyor. Bu sezonki rakamları da yine kalan 8 hafta öncesi herkesi umutlandırıyor.



Muslera, Galatasaray formasıyla bir sezonda ortalama olarak en az gol yediği 2. sezonu yaşıyor. ‘Nando’, 2019-2020 sezonunda tek maç kaçırdı. O da Türk Telekom’da 1-0 kaybedilen Başakşehir. Uruguaylı eldiven kaleyi koruduğu 25 maçta 19 gol yedi. Bu maç başına 0.76 anlamına geliyor.

Muslera Galatasaray’da en az golü transfer olduğu ilk sezon olan 2011-12’de yedi. O sezon Muslera 33 maçta sadece 23 gol yemişti.



Muslera’nın sırasıyla şampiyonluk gördüğü sezonlardaki gol yeme ortalaması şöyle: 2011-2012 (0.69), 2012-2013 (1.00), 2015-2015 (1.09), 2017-2018 (1.00), 2018-2019 (1.03).

Galatasaray formasıyla şampiyonluk görmediği sezonlanda ise Muslera 2013-2014 (0.86), 2015-2016 (1.39), 2016-2017 (1.17) ortalama gol kalesinde gördü.



Galatasaray’dan sonra ligde en az gol yeme yüzdesi Medipol Başakşehir’e ait. Başakşehir 26 haftada kalesinde 25 gol görürken maç başına 0.96 ortalama tutturdu. Kalesinde 28 gol gören lider Trabzonspor’da ise bu oran maç başına 1.07.

Rekor Fener’de

Türkiye Birinci Futbol Ligi’nde bir sezon sonunda en az gol yiyen takım 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gören Fenerbahçe.

Son 20 yıla bakıldığında ise 2002-2003 Sezonu’nda 34 maçta 21 gol yiyen ve maç başına 0.61 ortalama tutturan Beşiktaş dikkat çekiyor.

Frank Rijkaard'ın Barcelona'daki İlk Şampiyonluğu