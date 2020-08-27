Fernando Muslera: Kariyerimi Galatasaray'da sonlandırmak istiyorum!

Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'a röportaj veren Muslera, sahalara dönüş tarihi hakkında konuştu

"Her şey biyolojik ilerlemeye bağlı durumda. Aynı sakatlığı yaşayan diğer oyunculara baktığımızda az çok 6 aylık bir süre içerisinde iyileştiklerini görüyoruz. Fadıl Koşutan, gerçekten iyi bir antrenör. Çalışma tarzını değiştiren bir antrenör oldu. Özellikle, tedavi sürecinde yaptığımız nörolojik çalışmalar gerçekten çok fayda sağlıyor ve beni rahat hissettiriyor"

"Uruguay doğduğum ülkeyse, Türkiye de sevdiğim bir ülke"

"Taraftarların mesajları beni çok mutlu etti. Sadece Galatasaray'ın değil, çok sayıdaki diğer takım taraftarlarının da hem kaleciliğime hem kişiliğime hayranlığını bilmek çok güzel bir şey. Tüm Türkiye'nin bana olan sevgisi, ülkeye olan sevgimi korumamı sağlıyor. Ben ve ailem çok sayıda güzel mesajlar aldığımız için gurur duyuyoruz. Bu ülkede yaşadığımız için gurur duyuyoruz. Nasıl ki Uruguay doğduğum ülkeyse, Türkiye de sevdiğim bir ülke. Burayla özdeşleştiğimi düşünüyorum"

"Benim için hepsinden önde gelen şey saygıdır. Yüzde 100 bir şekilde bunu savunan bir oyuncuyum. Diğer takımlara karşı bir saygısızlık yapmak istemem. Bence beni böyle bilen insanlar; 'O, Galatasaray'ın bir futbolcusu, diğer takımlara saygısızlık yapmaz.' diyebilmeli. Emeğime değer verilmesini isterim, umuyorum ki arkadaşlarım ve ailem bunun için gurur duyuyorlardır."

"Galatasaray'da 10 yıl oynayacağımı tahmin etmezdim"

"Türkiye'de 10 yıl yaşayacağımı ve Galatasaray'da 10 yıl oynayacağımı tahmin etmezdim. Kulüp ile kimyamız birbirine son derece uydu. Birlikte çok sayıda kupa kazandık. Kendisini evinde hisseden, başka bir yöne gitmek istemeyen bir oyuncuyum"

"Fatih Terim gibi önemli bir teknik direktörün beni takım için önemli bir oyuncu olarak nitelendirmesi gurur verici. Bu, büyük bir gurur"

"Türkiye gibi bir ligde 2-3 ay boyunca saha dışında, idmansız kaldıktan sonra ligi tamamlamak için birden geri dönmek kolay bir şey değil. Futbol, bir anlar oyunu. Bundan yararlanmayı bilmelisiniz. Çok iyi bir dönemde lige geri dönmüştük ama pandemi bizi oldukça etkiledi. Yeniden başladığımızda tamamen farklı bir takım kimliğine büründük"

"Ligi bir şekilde seyircisiz olarak bitirmek zorundaydık ama taraftar olmadan da futbol çok bir şey ifade etmiyor. Eminim ki ligde oynayan diğer oyuncular da böyle düşünüyordur"

"Arda bu kulübün efsanesi"

"Arda, benim için her şey demek. Arda, Galatasaray'ın bir evladı. Kulübün bir efsanesi. 2 büyük takımda forma giyebilmek için yurt dışına gitti. Bütün takım arkadaşları lider özellikli oyunculardı"

"Antrenörlük ihtimali çok kolay bir şey değil. Kaleci olarak 34 yaşındayım ve halen genç olarak gösteriliyorum. Daha uzun yıllar oynamak isterim. Fatih Terim ve Galatasaray ile olan sağlam ilişkimiz, bu tip şeylerin daha kolay konuşulmasını sağlıyor."

"Geçen yıl en güzel maçımız Fenerbahçe deplasmanıydı"

"Geçen sezon en güzel maçımız Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız maçtı. Aynı zamanda bir derbi maçıydı ve Galatasaray, uzun bir süredir rakibini orada mağlup edemiyordu. Bence en iyi maçımızdı. En kötü maçlarımız ise ikinci yarının sonlarında oynanan 7 maçtı. Pandemi sonrası durumu kurtaramadık ve olumsuz biçimde etkilendik."