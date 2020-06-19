Fernando Muslera: MÃ¼zemize bir kupa daha kazandÄ±racaklar

SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor ile oynadÄ±klarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k sebebiyle ameliyat edilen UruguaylÄ± kaleci, GS TV'ye aÃ§Ä±klamada bulundu.Â

Hastaneden taburcu olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Florya Metin Oktay Tesisleri'nde arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ziyaret eden Muslera, "Bu zamana kadar gÃ¶sterdikleri ilgiden dolayÄ± Liv Hospital'a Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. BugÃ¼n buraya, antrenmana gelmemin en bÃ¼yÃ¼k sebebi bir kaptan olarak takÄ±mÄ±ma mesaj vermek, onlarÄ±n yanÄ±nda olduÄŸumu gÃ¶stermek, onlarÄ±n benim yanÄ±mda olduÄŸumu gÃ¶rmeleri. Sonuna kadar takÄ±mÄ±mÄ± destekleyeceÄŸim. YÃ¼zde yÃ¼z bÃ¼tÃ¼n kalbim, dualarÄ±m onlarla beraber. OnlarÄ±n ellerinden gelenin en iyisini yapÄ±p, mÃ¼zemize bir kupa daha kazandÄ±racaklarÄ±ndan ÅŸÃ¼phem yok." ifadelerini kullandÄ±.Â

Muslera, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorlu sÃ¼reÃ§te birÃ§ok takÄ±mÄ±n sporcu ve taraftarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± destek mesajlarÄ±nÄ±n kendisine gÃ¼Ã§ verdiÄŸini de aktardÄ±.

Ryan Babel'in Vitesse'ye AttÄ±ÄŸÄ± Gol

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