Fernando Muslera: Utanç verici bir gece yaşadık

Galatasaray'da Fernando Muslera maç sonu açıklamalarda bulundu.

Muslera'nın açıklamaları şu şekilde;

"Bence utanç verici bir gece yaşadık. Futbolun konuşulmasına gerek yok. Dünyanın içinde olduğu bir durum var. Bizim canımız yok mu. Herkes bu riskin içinde. Eğer böyle bir sağlık sıkıntısı varsa bu maç neden oynanıyor? Avrupa'da maçlar oynanmıyor ama burada oynanıyor. Ben bunu anlamıyorum. Bugün Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanıyor taraftarlar bu maçı bekliyor ama taraftarsız oynanıyor. Bize saygısızlık yapıldı. Bu derbiyi bekleyen taraftarlara çok büyük saygısızlık yapıldı.