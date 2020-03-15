Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Fernando Muslera: Utanç verici bir gece yaşadık
15.03.2020 - 21:10 |

Fernando Muslera: Utanç verici bir gece yaşadık

Galatasaray'da Fernando Muslera maç sonu açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera: Utanç verici bir gece yaşadık

Galatasaray'da Fernando Muslera maç sonu açıklamalarda bulundu.

Muslera'nın açıklamaları şu şekilde;

"Bence utanç verici bir gece yaşadık. Futbolun konuşulmasına gerek yok. Dünyanın içinde olduğu bir durum var. Bizim canımız yok mu. Herkes bu riskin içinde. Eğer böyle bir sağlık sıkıntısı varsa bu maç neden oynanıyor? Avrupa'da maçlar oynanmıyor ama burada oynanıyor. Ben bunu anlamıyorum. Bugün Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanıyor taraftarlar bu maçı bekliyor ama taraftarsız oynanıyor. Bize saygısızlık yapıldı. Bu derbiyi bekleyen taraftarlara çok büyük saygısızlık yapıldı.

Fernando Muslera: Utanç verici bir gece yaşadık

Ahmet Ağaoğlu: "Hala konuşmaya devam ediyorsak bir şeyler sıkıntılı demektir"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

N'Koudou: "Garip bir durumdu"

N'Koudou: "Garip bir durumdu"

Fernando Muslera: Utanç verici bir gece yaşadık

Fernando Muslera: Utanç verici bir gece yaşadık

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, EURO 2020'nin ertelenmesinden yana

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, EURO 2020'nin ertelenmesinden yana

Sıradaki Haber