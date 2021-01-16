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16.01.2021 - 10:57 | | FOTOMAÇ

Fernando Muslera'dan Terim'e derbi talebi

Galatasaray'da sakatlıktan dönen Fernando Muslera'dan derbi öncesi flaş bir talep geldi. Fatih Terim'le görüşen Uruguaylı eldiven Beşiktaş karşılaşmasında sahada olmak istediğini bu sözlerle ifade etti.

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Nando'dan yarınki derbi için flaş bir istek geldi. İki gündür takımla idmanlara çıkan Muslera, Fatih Terim'den, Beşiktaş derbisinde forma giymek için izin istedi.

Tecrübeli teknik adamla görüşme yapan Uruguaylı kaleci bu sezon yeteri kadar maç kaçırdığını ve derbide takımının başında kaptan olarak sahada olmak istediğini söyledi. Sağlık ekibi forma verilmesi durumunda Muslera'nın maça çıkabileceğini Terim'e iletti. Ancak risk konusunda da uyarılarda bulundu. Uruguaylı kaptanın Beşiktaş maçında forma giyme ihtimalinin olduğu ama riske edilme ihtimalinin az olduğu öğrenildi.

Fernando Musleradan Terime derbi talebi

 

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