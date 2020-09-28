Fernando Muslera'nın acı günü

Galatasaray'ın Urugyalı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi Norma'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde izin alarak ülkesine giden Muslera'nın annesinin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Hajduk Split maçı öncesinde Muslera'nın ülkesine gittiğini ve Uruguaylı kalecinin annesi için şifa dileklerini ilettiğini söyledi.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada Muslera'ya başsağlığı dilekleri iletildi:

"Kaptanımız Fernando Muslera'nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Fernando Muslera: Bir Galatasaray ve Süper Lig Efsanesi