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19.11.2020 - 11:01 | | Sabah

Fernando Muslera'nın geri dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 26 Kasım'da İstanbul'a gelecek, aralık ayında idmanlara başlayacak.

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Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera için 2020 yılı çok kötü geçti…

Önce ayağı kırılan ardından annesini kaybeden Uruguaylı file bekçisi, iki ay önce annesinin durumu ağırlaşınca gittiği Uruguay'dan 26 Kasım'da İstanbul'a dönecek. Salonda bireysel çalışmalarını aksatmayan deneyimli kaleci, aralık ayında sahaya inecek.

Muslera sezonun ikinci yarısında kaleyi Okan-Fatih ikilisinden teslim alacak.

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