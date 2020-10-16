Fernando Reges Galatasaray taraftarını kızdırdı! ‘Kariyerim adına geri adımdı’

2017-19 yıllarında Galatasaray’da forma giyen ve kariyerini Sevilla’da sürdüren Fernando Reges’in İspanyol basınına verdiği röportaj sarı-kırmızılı taraftarı kızdırdı. Manchester City’den sonra Galatasaray’ın kariyeri için bir geri adım olduğunu ifade eden Brezilyalı yıldız şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray’da birlikte çalıştığım bireysel performans antrenörümle çalışmaya devam ediyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye’ye gitme şansını yakaladım ve benim için iyi bir seçenekti. Galatasaray’a giderek geri adım attığımı biliyorum ancak çalışmaya devam ettim ve Sevilla gibi bir takıma dönmeyi başardım.”

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