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01.06.2020 - 14:22 | | ABD, (DHA)

FETÖ’cü Enes Kanter, ABD’deki protestolara katıldı

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti.

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ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti.

NBA'de Boston Celtics forması giyen FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Kanter, Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar nedeniyle halkla beraber sokağa indi.Kanter’in, George Floyd’un ölmeden önceki son sözleri olan “I can’t brathe” (Nefes alamıyorum) diyerek slogan attığı görüldü.

FETÖ’cü Enes Kanter, ABD’deki protestolara katıldı

FETÖ’cü Enes Kanter, ABD’deki protestolara katıldı



 

    FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'de protestoculara destek verirken görüntülendi...
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