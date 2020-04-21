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21.04.2020 - 18:25 | | İHA

Feyenoord, Dick Advocaat'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Dick Advocaat, Feyenoord ile sezon sonu bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Feyenoord, Dick Advocaat'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Hollanda ekiplerinden Feyenoord, tecrübeli teknik direktör Dick Advocaat ile sözleşme uzattı.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran 72 yaşındaki teknik direktör Dick Advocaat, kulübü Feyenoord ile nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantı sonrası tecrübeli teknik adamla bir yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Dick Advocaat gelecek sezon yardımcıları Said Bakkati, Cor Pot ve John de Wolf ile de çalışmaya devam edecek.

Feyenoord, Dick Advocaatın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

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Feyenoord, Dick Advocaatın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

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