20.06.2020 - 01:37 | | AA
Feyenoord, Mark Diemers'i kadrosuna kattÄ±!
Feyenoord, Fortuna Sittard'da forma giyen Mark Diemers'i kadrosuna kattÄ±.Â
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, Fortuna Sittard'da forma giyen Mark Diemers'i kadrosuna kattÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 26 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu ile 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Diemers, Eredivisie'de bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 26 maÃ§ta 7 gol kaydetmiÅŸti.
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