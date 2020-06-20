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20.06.2020 - 01:37 | | AA

Feyenoord, Mark Diemers'i kadrosuna kattÄ±!

Feyenoord, Fortuna Sittard'da forma giyen Mark Diemers'i kadrosuna kattÄ±.Â

Feyenoord, Mark Diemers'i kadrosuna kattÄ±!
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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, Fortuna Sittard'da forma giyen Mark Diemers'i kadrosuna kattÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 26 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu ile 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Diemers, Eredivisie'de bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 26 maÃ§ta 7 gol kaydetmiÅŸti.

Feyenoord, Mark Diemersi kadrosuna kattÄ±

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