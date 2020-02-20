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20.02.2020 - 11:04 | | FUTBOL ARENA

Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Feyenoord formasıyla ilk maçında gol atan Oğuzhan Özyakup'un yaşadığı sakatlık devam ediyor. 27 futbolcu hafta arası da antrenmanlara katılamadı.

Beşiktaş'tan sezonun ikinci yarısında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'un sakatlık problemi sürüyor. Feyenoord'un 13 Şubat'ta oynadığı Heerenveen maçında 10 dakika süre kalan Oğuzhan, Zwolle deplasmanında ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Teknik Direktör Advocaat, Oğuzhan'ı kas problemi nedeniyle Zwolle maçında riske etmediğini açıklarken, 27 yaşındaki futbolcu Salı günü yapılan son antrenmana da katılamadı. Feyenoord kulübünden yapılan açıklamada 18 Şubat Salı günü gerçekleşen antrenmana Oğuzhan'ın sakatlığı nedeniyle katılamadığı ve 27 yaşındaki futbolcunun tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Oğuzhan'ın yaşadığı sakatlık probleminin nedenleri arasında Hollanda basınında hazır olmadığı ve uzun süredir fazla maç oynamaması gösterildi. Oğuzhan ise Feyenoord'a transfer olduktan sonra ilk antrenmanda bir süre sonra kaslarında ağrı ve yorgunluk belirtileri hissetiğini açıklamıştı.

Oğuzhan Özyakup, Feyenoord formasıyla ligde 1 maçta 63 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

Feyenoordda Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Feyenoordda Oğuzhan Özyakup sakatlandı

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