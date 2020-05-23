Feyenoord'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Beşiktaş'ın geçen sezon Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un geleceğiyle ilgili Feyenoord kulübünden açıklama geldi.

"Kararı bir yerde Beşiktaş verecek"

Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, Oğuzhan Özyakup'un yeniden kiralanıp kiralanmayacağı konusu hakkında konuştu.

Oğuzhan'ın tekrar kiralanmasının zor olduğunu söyleyen Frank Arnesen, "Oğuzhan iyi çocuk ve iyi bir futbolcu. Ancak tekrar kiralamamız şu anki koşullarda zor görünüyor. Şu anda neredeyse kimsede para yok. Herkes birbirine bakıyor. Tabi ki kararı bir yerde Beşiktaş verecek." diye konuştu.



"Beşiktaş'a para kazandırabilirdim"

Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a konuşan Oğuzhan Özyakup ise, "Yaşadığımız şeyler nedeniyle uzun vadeli planlar yapmak çok zor. Buraya 15-20 maç oynarım diye geldim, sezon iptal edildi. Ben buraya uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten. Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş'a para kazandırabilirdim." diye konuştu.

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