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03.12.2020 - 15:40 | | ANKARA (AA) -

FIA, Romain Grosjean'in yaptığı kazayı araştıracak

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde Romain Grosjean'in yaşadığı ciddi kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

FIA, Romain Grosjean'in yaptığı kazayı araştıracak
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FIA'dan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız pilotun hafif yaralarla atlattığı kazanın detaylı olarak inceleneceği ve soruşturmanın 6 ile 8 hafta arasında süreceği duyuruldu.

Soruşturma sayesinde kaza nedeninin tam olarak anlaşılması hedefleniyor. Soruşturmadan alınacak sonuca göre, Formula 1'de yeni güvenlik tedbirlerinin gerekliliği konusu masaya yatırılacak.

Bahreyn'deki yarışın ilk turunda, Haas pilotu Roman Grosjean'in aracı, starttan kısa bir süre sonra Alpha Tauri sürücüsü Daniil Kvyat'ınkine temas etmişti. Temasın ardından bariyerlere çarparak alev alan ve ikiye ayrılan araçtan kendi çabasıyla çıkan Grosjean, ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklarla kazayı atlatmıştı.

FIA, Romain Grosjeanin yaptığı kazayı araştıracak

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