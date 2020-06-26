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26.06.2020 - 13:10 | | ANKARA (AA)

FIBA, 2020 basketbol kurallarını yayımladı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2020 basketbol kurallarını yayımladı.

FIBA, 2020 basketbol kurallarını yayımladı
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FIBA'dan yapılan açıklamada, Teknik Komisyon tarafından ileri sürülen ve FIBA Merkez Kurulu tarafından Mart 2020'de onaylanan yeni kuralların 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği belirtildi. 

FIBA, 2020 basketbol kurallarını yayımladı

Kurallardaki temel değişikliklerin, "Oyuncu silindirinin tanımı, çift faulün tanımı, hızlı hücumlarda sportmenlik dışı faulün tanımı, masa görevlilerinin görevlerinin tanımı (sayı tabelası ve zamanlayıcı), anında tekrar oynatma sistemi kullanım ve raporlama protokolü, FIBA onaylı basketbol ekipmanının özellikleri" konularında olduğu belirtildi.

Değişikliklerle ilgili detaylı bilgiye FIBA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

"Kaliteyi yükseltmek için tasarlandı"

Açıklamada, FIBA Teknik Komisyonu Başkanı Patrick Hunt'ın, "FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylanan bu kural değişiklikleri basketbolun standardını ve kalitesini yükseltmek için tasarlandı. Önerileri incelemeleri için teknik komisyona sunmadan önceki süreçte; FIBA Oyuncu Komisyonu, Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC), FIBA Müsabakalar Komisyonu ve Kurallar Danışma Grubu (RAG) arasındaki çok olumlu ve yapıcı iş birliğine teşekkür ediyoruz." görüşlerine de yer verildi.

 

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