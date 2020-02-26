FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri’ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi

FIBA EuroBasket 2021 Elemeleri’ne, kıtanın her yerinde oynanan maçlarda büyük ilgi gösterildi. İlk pencerede oynanan 16 maçta, her salonda ortalama 5 bin 500 kişi bulunurken, salonların doluluk oranı yüzde 80'in üzerindeydi ve çoğu salonda biletler maçların oynanacağı tarihten çok önce tükendi.

Elemelerde ikinci penceredeki maçlar 26-27 ve 29-30 Kasım tarihlerinde oynanacak. 12 Dev Adam, 26 Kasım Perşembe günü Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak.

FIBA EuroBasket 2021 Elemeleri’nin 20-21 Şubat’ta oynanan ilk maçlarında en yüksek katılımın sağlandığı 5 karşılaşma şu şekilde:

1. Gliwice Arena’da oynanan Polonya - İsrail maçı (11.000)

2. Riga Arena’da oynanan Letonya - Bosna Hersek maçı (10.100)

3. Ankara Arena'da oynanan Türkiye - Hollanda maçı (9.563)

4. Tiflis Spor Sarayı'nda oynanan Gürcistan - İsviçre maçı (7.099)

5. Espoo Metro Arena'da oynanan Finlandiya - Sırbistan maçı (6.770)

Basketbolseverlerin Avrupa’da oynanan elemelere ilgisi, 23-24 Şubat tarihlerinde oynanan maçlarda da devam etti. Ayrıca, İsveç ile Türkiye arasında oynanan karşılaşma öncesi, 11 bin 390 bilet satılarak rekor kırıldığı açıklandı. Salonda bulunan 11 bin 390 basketbolseverin neredeyse yarısını ise Türkler oluşturdu.

FIBA EuroBasket 2021 Elemeleri’nin 23-24 Şubat’ta oynanan ikinci maçlarında en yüksek katılımın sağlandığı 5 karşılaşma şu şekilde:

1. Globe Arena'da oynanan İsveç - Türkiye maçı (11.390)

2. Pabellon Principe Felipe'de oynanan İspanya - Polonya maçı (8.661)

3. Molot Spor Salonu'nda oynanan Rusya - Kuzey Makedonya maçı (7.099)

4. Siemens Arena'da oynanan Litvanya - Çekya maçı (6.591)

5. Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan Sırbistan - Gürcistan maçı (5.257)