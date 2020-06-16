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16.06.2020 - 14:14 |

FIBA, Avrupa 2019-20 kulüp müsabakaları devam etmeyecek

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, dün video konferans yöntemi ile toplandı. Toplantıda alınan karara göre; FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar EuroLeague ve Kadınlar EuroCup turnuvalarının 2019-20 sezonu devam etmeyecek ve şampiyon ilan edilmeyecek.

FIBA, Avrupa 2019-20 kulüp müsabakaları devam etmeyecek
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulu, dün video konferans ile toplandı. Toplantıda alınan karara göre; FIBA Avrupa Kupası,Kadınlar EuroLeague ve Kadınlar EuroCup turnuvalarının 2019-20 sezonu devam etmeyecek ve şampiyon ilan edilmeyecek. FIBA Avrupa Başkanı ve FIBA Başkan Yardımcısı Turgay Demirel’in başkanlık ettiği toplantıya; FIBA Başkanı Hamane Niang, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa Genel Sekreteri ve FIBA Genel Direktörü Avrupa Kamil Novak katıldı.

Kurul, farklı seçenekleri araştırmak için kurulan ve FIBA Avrupa Müsabakaları Komisyonu tarafından desteklenen çalışma grubunun güçlü tavsiyelerini takiben, mart ayında askıya alınan üç FIBA Avrupa kulüp müsabakalarının mevcut sezonunu iptal etmek için oy kullandı.

Karara göre; FIBA Avrupa Kupası,Kadınlar EuroLeague ve Kadınlar EuroCup turnuvalarının 2019-20 sezonu devam etmeyecek ve şampiyon ilan edilmeyecek. Müsabakalar ertelendiğinde çeyrek final aşamasında olan tüm kulüpler, yönetmeliklere uygun şekilde sıralama puanı alacak.

2020-21 kulüp müsabakaları sezonu, her zaman yerel ve ulusal mevzuata göre, seyirci olsun veya olmasın, eylül- ekim'de planlandığı gibi başlayacak. Bir müsabakanın bu taraihlerde başlayamaması halinde, azaltılmış maçlar ile otomatik olarak Ocak 2021'e ertelenecek. Eylül - ekim aylarında başlayan bir müsabakanın yeni bir koronavirüs salgını nedeniyle durması gerekirse, halihazırda oynanan oyunlara saygı gösterilecek ve yeni bir azaltılmış veya daha kısa müsabaka sistemi önerilecektir. Yeni sezon için kura çekimi tarihleri ise geçici olarak, 17 ve 18 Ağustos olarak belirlenmiştir.

FIBA’nın yeni takvimi
Kasım 2020 ve Şubat 2021'de oynanması planlanan Kadınlar Elemeleri içinse her zaman yerel, ulusal mevzuata göre, seyircilerle veya seyirciler olmadan veya sınırlı sayıda izleyici ile planlandığı gibi oynatılacak. Kasım penceresinin oynatılamaması durumunda, maçlar Şubat 2021'e ertelenecek. Bu durumda, Şubat penceresinde 15 gün sürecek elemelerde dört maç oynanacaktır. 31 Ocak Pazar günü başlayacak maçlar; perşembe, pazar, çarşamba ve cumartesi günleri oynanacak. Oyuncular 14 Şubat Pazar günü kulüplerine geri dönecekler.
Kasım 2020 ve Şubat 2021'de oynanması planlanan erkekler elemeleri ise bu tarihlerde oynatılamaması durumunda, Şubat 2021'e ertelenecek ve Şubat’ta oynanması gereken maçlar ise Temmuz 2021’e ertelenecek.

FIBA, Avrupa 2019-20 kulüp müsabakaları devam etmeyecek

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