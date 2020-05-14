FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri iÃ§in tarih belli oldu

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapÄ±lacak.Â

UluslararasÄ± Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC) ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan basketbolda Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ± Elemeleri'nin 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â

Karar verilirken oyuncularÄ±n iÅŸ yÃ¼kÃ¼, milli takÄ±m hazÄ±rlÄ±klarÄ± ve ulusal lig takvimlerinin dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

FIBA Olimpiyat Elemeleri, Kanada, HÄ±rvatistan, Litvanya ve SÄ±rbistan'da oynanacak.Â

TÃ¼rkiyeâ€™nin de dahil olduÄŸu toplam 24 Ã¼lke, her biri 6 takÄ±mdan oluÅŸan bu dÃ¶rt eleme turnuvasÄ±nda mÃ¼cadele edecek.Â

Åžu ana kadar ev sahibi Japonya ve FIBA 2019 Basketbol DÃ¼nya KupasÄ±'nda katÄ±lÄ±m hakkÄ± kazanan 7 takÄ±m, Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ±'nda doÄŸrudan katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±.Â

Milli TakÄ±m, Kanada'da yapÄ±lacak elemelerde B Grubu'nda Ã‡ekya ve Uruguay'la karÅŸÄ±laÅŸacak. A Grubu'nda ise Kanada, Ã‡in ve Yunanistan bulunuyor.

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