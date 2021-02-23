FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finallerin ev sahipleri belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki çeyrek final karşılaşmalarına İspanya ve Macaristan'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray eşleşmesinin ilk maçı 17 Mart'ta İspanya'nın Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da gerçekleştirilecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart'ta yine aynı salonda oynanacak.

Çeyrek finaldeki Perfumerias Avenida-Spar Girona eşleşmesi Salamanca'da, Sopron Basket-LDLC ASVEL ile UMMC Ekaterinburg-Dinamo Kursk eşleşmelerinin maçları ise Macaristan'ın Sopron şehrinde yapılacak.

Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de boy gösterecek.