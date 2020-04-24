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24.04.2020 - 13:04 | | İSTANBUL (AA)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü Fenerbahçe'den Victor Lapena

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştıran İspanyol Victor Lapena, FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçildi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü Fenerbahçe'den Victor Lapena

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019-2020 normal sezon performansları göz önünde bulundurularak, taraftar, antrenör ve medya mensubu oylarıyla ligde yılın antrenörü belirlendi. 

Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve gelen ve takımını 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle B Grubu lideri yapan Lapena, oylamada rakiplerinin önünde yer alarak ödülün sahibi oldu.

Oylamada Rusya ekibi Nadezhda'dan Yunan Georgios Dikaioulakos ikinci, Fransa temsilcisi BLMA'dan Belçikalı Thibaut Petit ise üçüncü sırayı aldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Liginde yılın antrenörü Fenerbahçeden Victor Lapena

 

 

 

  

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